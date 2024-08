Bundespolizei: Angriffe auf Bahnanlagen in Sachsen-Anhalt haben sich in drei Jahren verdoppelt

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Magdeburg - Die Zahl der gefährlichen Eingriffe in den Bahnverkehr hat im vergangenen Jahr den höchsten Stand der letzten Jahre mit 125 Fällen erreicht. Das erklärte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg, zuständig für Sachsen-Anhalt. Nur im Vorjahr war sie mit 123 ähnlich hoch. In den Jahren davor lagen die Zahlen mit jeweils 60 bis 65 nur bei der Hälfte. Diese Größenordnung ist allein schon in den vergangenen ersten sechs Monaten mit 73 überschritten worden.