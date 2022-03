Bürgermeisterwahlen haben begonnen

Haldensleben/Merseburg - Die Bürgermeisterwahlen in Haldensleben (Landkreis Börde) und Merseburg (Saalekreis) haben am Sonntag begonnen. Bis 18 Uhr dürfen die Wähler ihre Stimmen abgeben, teilten die Kommunen mit. Sollte kein Kandidat im ersten Anlauf die nötige Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen, findet am 3. April in Haldensleben und am 27. März in Merseburg eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten des ersten Wahlgangs statt. Weitere Bürgermeisterwahlen laufen zudem in kleineren Kommunen wie Bad Dürrenberg, Leuna, Bad Lauchstädt und Ballenstedt.