Camping in Sachsen-Anhalt Wo Urlaub auf dem Campingplatz teuer wird

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Plötzky/Elend. - Naturverbundenheit und Ruhe und die Freiheit, das zu tun, was einem in den Sinn kommt – dafür steht Campingurlaub. Ob im Wohnmobil, Caravan oder schlicht und einfach in einem Zelt, Camping hat viele Gesichter und wird auch in Deutschland immer beliebter. Mit den notwendigsten Dingen bepackt rein ins Auto und spontan da anhalten, wo es einem gefällt – im Harz, an der Elbe oder an einem der zahlreichen Seen –, viele Campingplätze in Sachsen-Anhalt ermöglichen diese Spontaneität.