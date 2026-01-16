weather wolkig
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter Reformdruck: Die CDU Sachsen-Anhalt denkt laut über eine Fusion von ARD und ZDF zur Effizienzsteigerung nach. Die Debatte über den Rundfunkbeitrag geht weiter.

Von Michael Bock Aktualisiert: 16.01.2026, 14:45
ARD und ZDF stehen weiter unter Reformdruck Die CDU in Sachsen-Anhalt fordert eine Fusion der Sender, um Doppelstrukturen abzubauen und den Rundfunkbeitrag stabil zu halten. Foto: Soeren Stache/dpa

Magdeburg - Die Unionsfraktionen in Sachsen-Anhalt und Sachsen dringen auf weitere Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die CDU kritisiert fehlende Meinungsvielfalt sowie Doppelstrukturen und bringt jetzt eine Fusion von ARD und ZDF ins Spiel.