Medienpolitik CDU Sachsen-Anhalt will Debatte über Fusion von ARD und ZDF
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter Reformdruck: Die CDU Sachsen-Anhalt denkt laut über eine Fusion von ARD und ZDF zur Effizienzsteigerung nach. Die Debatte über den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Aktualisiert: 16.01.2026, 14:45
Magdeburg - Die Unionsfraktionen in Sachsen-Anhalt und Sachsen dringen auf weitere Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die CDU kritisiert fehlende Meinungsvielfalt sowie Doppelstrukturen und bringt jetzt eine Fusion von ARD und ZDF ins Spiel.