CDU Sachsen-Anhalt will Debatte über Fusion von ARD und ZDF

Magdeburg - Die Unionsfraktionen in Sachsen-Anhalt und Sachsen dringen auf weitere Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die CDU kritisiert fehlende Meinungsvielfalt sowie Doppelstrukturen und bringt jetzt eine Fusion von ARD und ZDF ins Spiel.