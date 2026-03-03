Vetternwirtschaft, Scheinjobs, Filz: Im Landtag von Sachsen-Anhalt geht es während der Aktuellen Debatte hoch her. Die FDP fordert die Strafjustiz auf, gegen die AfD zu ermitteln.

AfD zeigt keine Reue, die FDP ruft nach dem Staatsanwalt

Debatte um Vetternwirtschaft im Landtag von Sachsen-Anhalt. Blick in die erste Reihe der AfD-Fraktion: Oliver Kirchner, Tobias Rausch, Ulrich Siegmund (v.l.)

Magdeburg - AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt haben im Bundestag und im Landestag reihenweise gegenseitig Verwandte und Partner auf Staatskosten als Mitarbeiter eingestellt. Dies ist derzeit legal, gilt aber als höchst umstritten. Am Donnerstag (5. März) will der Landtag das Gesetz verschärfen und Überkreuz-Anstellungen in Sachsen-Anhalt künftig verbieten. Die FDP ruft sogar nach dem Staatsanwalt. Die AfD wirft vor allem CDU und SPD vor, selber verstrickt zu sein.