Ist Christi Himmelfahrt ein bundesweiter Feiertag? Was feiern wir an Himmelfahrt? Hier finden Sie alle Informationen zum Feiertag im Mai.

Bedeutung: Was feiern wir an Christi Himmelfahrt?

Magdeburg - Neben Pfingsten ist Christi Himmelfahrt ein beliebter Feiertag im Mai, der gerne von Arbeitnehmern für ein verlängertes Wochenende genutzt wird. Auch Schüler haben frei.

Wann ist Christi Himmelfahrt in diesem Jahr? Und was feiern wir an dem Tag eigentlich? Alle Infos zum Feiertag Christi Himmelfahrt haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Datum: Wann ist Christi Himmelfahrt 2024?

Christi Himmelfahrt fällt dieses Jahr auf Donnerstag, den 9. Mai 2024. Den Tag nutzen auch viele Männergruppen und Ausflügler, um den sogenannten "Herrentag" oder auch "Vatertag" gebührend zu feiern.

Christi Himmelfahrt fällt immer auf einen Donnerstag. Der Feiertag findet am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag statt. Darum liegt der Feiertag auch immer zehn Tage vor Pfingsten.

Ist Himmelfahrt ein bundesweiter Feiertag?

Christi Himmelfahrt ist ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag. An dem christlichen Feiertag bleiben in ganz Deutschland Büros und Geschäfte geschlossen.

Was bedeutet Christi Himmelfahrt für die Christen?

Laut den Erzählungen in der Bibel ist Jesus an diesem Tag, also am 40. Tag nach seiner Auferstehung, in den Himmel aufgefahren. Auch im Glaubensbekenntnis wird das bekräftigt. Dort heißt es: "...aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, um zu richten die Lebenden und die Toten..."

Was feiern wir an Christi Himmelfahrt?

Im Christentum wird an Christi Himmelfahrt also, wie der Name schon sagt, der Aufstieg Jesu in den Himmel gefeiert. In Deutschland wird der Tag vielerorts aber auch als Vater- oder Herrentag gefeiert.

Väter und solche, die es vielleicht mal werden, ziehen mit Bollerwagen und Bierkästen durch die Gegend und feiern den Tag ausgelassen.

Was hat Christi Himmelfahrt mit Vatertag zu tun?

Der Name Vatertag soll schon im Mittelalter aufgekommen sein. Schon damals wurde Christi Himmelfahrt mit einem sogenannten "Vatertag" in Verbindung gebracht. Denn: An diesem Tag soll Jesus Christus zu seinem göttlichen Vater in den Himmel aufgestiegen sein.

Die Tradition, zu diesem Anlass auch den eigenen Vater zu ehren, entstand allerdings erst rund um das Jahr 1900. Seitdem haben sich das christliche und das weltliche Fest nach und nach immer stärker voneinander entfernt.

Die Vatertags-Touren, die heutzutage oft mit viel Alkohol stattfinden, haben meist nicht mehr viel mit dem christlichen Ursprung des Feiertages zu tun.