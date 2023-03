Die fünfjährige Inga verschwand am 2. Mai 2015 bei einem Besuch mit ihrer Familie im abgelegenen Stendaler Ortsteil Wilhelmshof - bis heute ist ihr Schicksal ungeklärt. Am Donnerstag, 9. März, befasst sich der Innenausschuss des Landtages mit den Ermittlungen in dem Fall.

Foto: Matthias Fricke