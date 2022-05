Ungelöste Verbrechen in Sachsen-Anhalt Video: 2015 wurde René Anton in Dessau ermordet - War es ein Verbrechen im Drogenmilieu?

Seit 1990 gibt es in Sachsen-Anhalt 50 ungeklärte Tötungsverbrechen. Dazu gehört auch der Fall des kurz vor Weihnachten 2015 in Dessau ermordeten René Anton. Der 29-Jährige war den Ermittlungen zufolge in Drogengeschäfte verwickelt. Hatte er sich mit den falschen Leuten angelegt?