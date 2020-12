Derzeit sind 98 Intensiv- und Beatmungsbetten in Sachsen-Anhalt mit einem COVID-19-Patienten belegt. 57 dieser Patienten werden beatmet. Symbolfoto: Kay Nietfeld/dpa

473 neue Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt. 57 Menschen müssen in den Kliniken des Landes beatmet werden.

Magdeburg (vs) l Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 19.488. Seit Montag sind 473 Fälle hinzugekommen. 12.192 Personen gelten als genesen, teilte das zuständige Sozialministerium in Magdeburg mit.

Es sind 13 Sterbefälle (LK Anhalt-Bitterfeld (1), LK Burgenlandkreis (4), LK Jerichower Land (1), LK Saalekreis (1), LK Stendal (2), LK Wittenberg (3), SK Magdeburg (1)) hinzugekommen.

Derzeit sind 98 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 57 dieser Patienten werden beatmet.