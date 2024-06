Bundeskanzler Olaf Scholz möchte die Coronapandemie mit einem Bürgerrat aufarbeiten? In Sachsen-Anhalt regt sich Kritik.

Corona: Aufarbeitung der Pandemie spaltet Politik in Sachsen-Anhalt

Wie die Aufarbeitung der Coronapandemie erfolgen soll, ist in Sachsen-Anhalt umstritten.

Magdeburg. - Tino Sorge (CDU) hält nichts von dem Vorschlag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Aufarbeitung der Coronapandemie einem Bürgerrat zu überlassen. Der Magdeburger Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion kritisiert, dass es einem solchen Gremium an demokratischer Legitimation fehle und seine Zusammensetzung willkürlich wäre. „Besser wäre es, wenn diejenigen, die in der Pandemie Verantwortung getragen haben, sich auch mit einer Aufarbeitung auseinandersetzen müssen“, so Sorge.