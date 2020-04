Wegen der anhaltenden Corona-Krise kommt es zu weniger Staus auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg (dpa) l Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen haben sich in Sachsen-Anhalt auch deutlich auf den Verkehr ausgewirkt. So gab es nach Angaben des ADAC vom Freitag in der letzten Märzwoche landesweit lediglich 29 Staus, die eine Gesamtlänge von 49 Kilometern erreichten. Zum Vergleich: In der Woche vor der Kontaktsperre waren es noch 64 Staus mit 91 Kilometern Gesamtlänge.

Dies werde sich angesichts der Reisebeschränkungen auch im sonst starken Osterreiseverkehr auswirken, so der ADAC. Zwar werde der Güterverkehr weiter rollen, die Autofahrer würden die Ostertage hingegen zu Hause statt in einem Feriendomizil verbringen. Auch von Familienbesuchen und ähnlichen Ausflügen werde dringend abgeraten.

Wer derzeit beruflich noch auf den Autobahnen unterwegs ist, muss sich dem ADAC zufolge weiterhin auf Baustellen einstellen. Trotz Corona werde dort weiter gearbeitet, so dass sich weiter Staus bilden könnten.