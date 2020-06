Viola Efraimsson, Chefin des Reisebüros Werner-Tours in Gardelegen, steht vor einer Fototapete mit Sommermotiv. Foto: Herbert Spies

Reisebüroleiterin Viola Efraimsson aus Gardelegen setzt in der Corona-Krise auf die neue Saison ab November.

Gardelegen l Die Volksstimme fragt Betroffene, wie sich die Corona-Krise auf ihre Arbeit auswirkt. Dieses Mal: Reisebüroleiterin Viola Efraimsson aus Gardelegen.

Volksstimme: Wie geht es Ihnen?

Viola Efraimsson: Persönlich den Umständen entsprechend gut. Geschäftlich nicht so gut. Denn wir haben sehr viel Arbeit, aber es sind fast alles Stornierungen. Wir sind noch in Kurzarbeit. Es kommt halt nichts rein, nur wenige Leute wollen jetzt Urlaub buchen. Im Zeitraum von Dezember bis Februar hatten wir Reservierungen für das ganze Jahr, diese müssen wir nun wegen Corona alle rückabwickeln.

Was macht diese Situation mit Ihnen?

Ich bin traurig, dass uns das so trifft. Manchmal frage ich mich, wofür ich das mache. Meine Kollegin und ich müssen ausblenden, dass wir derzeit keinen Umsatz haben und fast nichts verdienen. Aber es gibt im Leben immer Krisen. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken. Und es wäre ein Fehler, den ganzen Tag zu jammern.

Wie reagieren Ihre Kunden?

Das ist wirklich positiv, denn sie sind sehr angenehm und geduldig, sie haben Verständnis für diese Ausnahmesituation. Viele wollen Auskunft und auch Hilfe. Deshalb waren wir telefonisch immer erreichbar.

Wie hoch ist der finanzielle Schaden?

Das ist noch völlig ungewiss.

Wie schnell fährt der Reisebetrieb wieder hoch?

Hm. Sehr verhalten. Die Leute wissen halt nicht, wie es derzeit im Ausland abläuft.

Würden Sie selbst jetzt wieder fliegen?

Wenn ich gebucht hätte, dann ja. Aber es gibt ja auch in Deutschland schöne Ziele.

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie?

Das ist schwer zu sagen. Viele Leute mussten wegen der Kinderbetreuung Urlaub nehmen. Und viele sind in Kurzarbeit und haben deshalb wenig Geld. Unsere Saison beginnt im November. Ich hoffe, dass die nächste Reisezeit wieder gut anläuft.

Wo werden Sie Ihren Sommerurlaub verbringen?

Ich bleibe in Deutschland.