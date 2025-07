Kein anderes Thema treibt die Menschen im Norden des Kreises Stendal so um wie der Verkehr. In Osterburg können deshalb erstmals alle Einwohner in einem Bürgerentscheid darüber abgestimmen.

Osterburg. - In Osterburg nimmt der neue Bürgerrat dieser Tage seine Arbeit auf. Er besteht aus 30 Einwohnerinnen und Einwohnern aus der Stadt und den Dörfern der Biesestadt. Der Rat soll etwas vorbereiten, das es so noch nie gegeben hat: Im nächsten Jahr dürfen alle Wahlberechtigten bei einem Bürgerentscheid über eine wichtige Verkehrsfrage in der Stadt entscheiden und der Stadtrat muss sich an das Ergebnis halten. Die Stadtverwaltung hat jetzt Details zum neuen Bürgerrat veröffentlicht.