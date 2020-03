Die Prüfungen für den Realschulabschluss werden in Sachsen-Anhalt verschoben. Ursprünglich sollten diese am 20. April beginnen. Foto: dpa

Betroffen sind die Prüfungen für den Realschulabschluss in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg l Die Prüfungen für den Realschulabschluss werden in Sachsen-Anhalt verschoben. Ursprünglich sollten diese am 20. April beginnen. Der neue Zeitplan sieht als ersten Prüfungstag den 11. Mai vor. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Die schriftliche Prüfung im Fach Deutsch ist nun am 11. Mai, im Fach Englisch am 13. Mai und im Fach Mathematik am 15. Mai.

Der Fahrplan für die bevorstehenden Abiturprüfungen bleibt laut Bildungsministerium davon derzeit unberührt. Die Prüfungen sollen wie geplant am 27. April beginnen. Für alle Schüler, die die ursprünglichen Termine aufgrund der aktuellen Situation nicht wahrnehmen können, stehen die regulären Nachschreibetermine Anfang Juni dieses Jahres zur Verfügung.

„Wir werden sicherstellen, dass jeder Absolvent einer Schule in Sachsen-Anhalt einen fairen Zugang zu den Prüfungen bekommt und damit die Chance erhält, den gewünschten Schulabschluss zu erreichen", sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU). In Bayern sind die Abiturprüfungen um drei Wochen auf den 20. Mai verschoben worden. In Sachsen-Anhalt sind die Schulen bis zum 13. April geschlossen.