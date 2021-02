In Sachsen-Anhalt sinkt die Inzidenzzahl und damit die Zahl der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Magdeburg und die Altmark liegen bereits unter einem Inzidenzwert von 50. Es gibt aber auch 19 weitere Todesfälle.

Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalt sind weitere 19 Menschen während einer Corona-Infektion gestorben. Seit Freitag (12. Februar) habe die Landesregierung außerdem 325 neue Infektionen registriert, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. 4342 Menschen im Land machen somit derzeit eine Infektion durch, 50.091 gelten als genesen. Insgesamt sind nach Angaben des Ministerium bei 56.563 bislang dokumentierten Coronafällen 2130 Menschen mit oder an dem Virus gestorben.

Der für die politischen Entscheidungen maßgebliche Wert der Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohner, die Sieben-Tage-Inzidenz, sank weiter: von 86,07 am Freitag auf 82,29 am Samstag. Ziel der Landesregierung ist es, ihn landesweit unter 50 zu bekommen. Dann seien auch weitere Öffnungen denkbar, hatte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) angekündigt. Mit Magdeburg (46,72), dem Altmarkkreis Salzwedel (49,29) und dem Landkreis Stendal (34,18) lagen am Samstag 3 der 14 Landkreise und kreisfreien Städte im Land darunter.

Auch im Burgenlandkreis, dem seit Wochen am schwersten vom Virus betroffenen Kreis Sachsen-Anhalts, stecken sich immer weniger Menschen mit dem Virus an. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging von 169,42 am Freitag auf 160,47 zurück.