484 Corona-Neuinfektionen werden am Samstag für Sachsen-Anhalt gemeldet. Der Inzidenzwert steigt sprunghaft.

Magdeburg (dpa/vs). Das Coronavirus breitet sich in Sachsen-Anhalt deutlich schneller aus, als noch vor einer Woche. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag (27. März) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 146,3. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 118,5 gelegen. Sachsen-Anhalt ist damit nach den Nachbarländern Sachsen (176,4) und Thüringen (217,8) das derzeit am stärksten von Corona betroffene Bundesland.

Das Sozialministerium in Magdeburg meldete am Samstag 484 Neuinfektionen und gab den Wert der Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern mit 156,3 an. Es erfasst die Zahlen in anderen Zeiträumen als das RKI. In 10 der 14 Landkreise und kreisfreien Städte lag der Wert laut Ministerium über 100. Elf weitere Menschen starben zwischen Freitag und Samstag in Sachsen-Anhalt mit dem Virus.

Aktuell werden nach Landesangaben 88 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. 38 dieser Patienten müssen beatmet werden. Die elf Todesfälle verteilen sich auf folgende Kreise und Städte: Burgenlandkreis (7), Harz (2) und Halle (2).

Burgenlandkreis fast bei 300er-Inzidenz

Die meisten Neuinfektionen meldet Halle (110), gefolgt vom Burgenlandkreis (78) und dem Saalekreis (53). Die höchste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Burgenlandkreis mit 299,14, die niedrigste der Altmarkkreis Salzwedel mit 57,71. Auch in der Landeshauptstadt Magdeburg liegt der Wert mit 135,96 deutlich über 100. Das Sozialministerium teilt zudem mit, dass aufgrund technischer Probleme nicht alle neuen Fälle aus Magdeburg aktuell gemeldet werden konnten.

Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 227.201. Die Quote für die Erstimpfungen liegt landesweit bei 10,35 Prozent. Bisher gab es 88.722 Zweitimpfungen (4,04 Prozent).