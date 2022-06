Corona-Maßnahmen: Pfarrer aus Quedlinburg ruft zu Ungehorsam auf

Quedlinburg/Sonneberg/MZ - Schwere Geschütze bringt der Quedlinburger Pfarrer Martin Michaelis gegen die Coronapolitik der Regierung in Stellung: Immer wenn der Mann gegen das Impfen oder das Tragen von Masken wettert, ist auch Martin Luther nicht weit. Den großen Reformator wähnte Michaelis auch wieder an seiner Seite, als er am Sonntag auf einer Kundgebung von Kritikern der Coronapolitik im thüringischen Sonneberg auftrat. Michaelis war Stadtpfarrer in Sonnebergs Nachbarort Steinach und ist heute noch - obwohl er längst in Quedlinburg lebt - Vorsitzender des Thüringer Pfarrvereins, einer Art Gewerkschaft für Geistliche. Als solcher ist er auch vom Dienst freigestellt und betreut keine Gemeinde in Quedlinburg.