In einem Altenpflegeheim in Halle sind 13 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, ein Bewohner ist gestorben.

Halle (dpa) l In einem Altenpflegeheim in Halle sind 13 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden, ein Bewohner ist am Sonntag gestorben. Das teilte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Sonntag mit. Die Bewohner hätten keine Symptome gehabt und seien getestet worden, weil am Samstag bei einer Pflegekraft der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden sei. In der Diakonie-Einrichtung seien derzeit 152 Bewohner untergebracht. 55 von ihnen seien unter Quarantäne gestellt worden. Das Personal arbeite nun mit Schutzausrüstung.

Die Stadt Halle teilte zunächst keine Details zu dem Verstorbenen mit. Oberbürgermeister Wiegand betonte, der Bewohner habe schriftlich verfügt, nicht in einem Krankenhaus behandelt zu werden.

Auch in einer kleineren Pflegeeinrichtung mit 24 Bewohnern wurde laut Wiegand bei einer Pflegekraft das neuartige Coronavirus festgestellt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner würden nun untersucht. Es gelte auch dort eine Quarantäne. In Halle gibt es laut der Stadt aktuell 153 Corona-Infizierte.