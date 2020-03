Auch am Sonntag (29. März) ist die Anzahl der Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt gestiegen. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Sachsen-Anhalt am Sonntag (29. März) auf 635 Fälle gestiegen.

Magdeburg (md) l Auch am Sonntag (29. März) ist die Anzahl der Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt hat derzeit 635 Menschen registriert, welche positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das ist der Stand vom Sonntag um 12.33 Uhr.

53 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Nach Schätzungen sind bisher 137 Personen wieder genesen. Schätzungen, da Angaben zur Genesung nicht meldepflichtig sind.