Am Silvesterabend gab es einen letzten Feuerwehreinsatz für die Genthiner Einsatzkräfte im alten Jahr. Deshalb war vorübergehend kein Durchkommen in einer Straße in Genthin.

Am Silvesterabend gab es einen Feuerwehreinsatz am Kreishaus Genthin.

Genthin - Kurz vor dem Jahreswechsel wurde die Genthiner Feuerwehr zu einem letzten Einsatz gerufen. Nach 22.30 Uhr war die Wehr vor dem Kreishaus in der Brandenburger Straße in Genthin tätig.

Aus diesem Grund war auch die Karower Straße als Verlängerung der Brandenburger Straße vorübergehend nicht für den Autoverkehr passierbar.

Genthiner Feuerwehr ist an Silvester zweimal im Einsatz

Was genau sich ereignet hat, war am späten Abend noch nicht zu erfahren. Vor dem Kreishaus waren auch Notarztfahrzeuge zu sehen.

Für die Genthiner Feuerwehr war es der 140. Einsatz im Jahr 2025 und der zweite am Silvestertag. Gegen 19.15 Uhr wurde die Wehr bereits zu einem Heckenbrand in die OdF-Straße gerufen. Dieser konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Der Einsatz in der Karower Straße war am Silvesterabend gegen 23.20 Uhr beendet.