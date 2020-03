Die meisten Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt gib es in Halle, in Magdeburg und im Kreis Wittenberg. Foto: dpa

Magdeburg (bo) l Die Zahl der Corona-Infizierten in Sachsen-Anhalt steigt weiter. Bis Freitag (Stand 15.30 Uhr) haben sich 561 Menschen mit dem Virus angesteckt. Die erfreuliche Botschaft dabei ist: Laut Gesundheitsministerium können 85 Menschen als genesen geschätzt werden. Die meisten Corona-Fälle im Land gibt es dem Ministerium zufolge nach wie vor in Halle/Saale (112), gefolgt von Magdeburg (71) und dem Landkreis Wittenberg (62). In letzterem stehen die Ortsteile Jessen und Schweinitz mit rund 8000 Menschen unter Quarantäne. In Sachsen-Anhalt befinden sich derzeit 50 Corona-Infizierte in Krankenhäusern, elf von ihnen mit schweren Verläufen. Nach Angaben der John Hopkins University gab es bis Freitag in Deutschland mehr als 49 000 bestätigte Corona-Infektionen. Knapp 5700 Menschen seien wieder genesen.

