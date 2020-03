In Sachsen-Anhalt ist es zum ersten Todesfall gekommen, der mit einer Corona-Virus-Infektion in Verbindung steht. Das teilte die Stadt Halle am Montagabend mit. Foto: dpa

80-Jährige Infiziert ist in halleschem Krankenhaus verstorben.

Halle l In Sachsen-Anhalt ist es zum ersten Todesfall gekommen, der mit einer Corona-Virus-Infektion in Verbindung steht. Das teilte die Stadt Halle am Montagabend mit. Es handelt sich den Angaben zufolge um eine 80-jährige Frau, die am vergangenen Samstag im Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau gestorben ist.

Dem Fachbereich Gesundhei t der Stadt Halle liegt seit Montag der Totenschein vor. Demnach war die primäre Todesursache ein Organversagen bei schwerer Vorerkrankung. Bei der Verstorbenen wurde zudem eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt.

In Halle gibt es laut Gesundheitsministerium die meisten bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt. Bis zum Montag, 15 Uhr, wurden 72 Fälle registriert.