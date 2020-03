12.03.2020, Sachsen, Dresden: Eine Infektiologin der Klinischen Infektiologie am Dresdner Uniklinikum steht am Eingang der Corona-Ambulanz und trägt dabei Schutzkleidung und Schutzmaske. Zwei auf Infektiologie spezialisierte Ärztinnen sollen in der Infektions-Ambulanz Patienten, bei denen ein begründetes Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus besteht, untersuchen und beraten. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++