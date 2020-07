Magdeburg (vs) l Wieder gibt es einen leichten Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt. Wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, habe man sieben Neuinfektionen registriert. Jeweils zwei Fälle wurden in den Landkreisen Börde und Mansfeld-Südharz registriert. Weitere Infektionen wurden im Landkreis Stendal (1), sowie in Halle (1) und Magdeburg (1) erfasst.