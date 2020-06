Neue Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt. Drei davon in Magdeburg. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Die Zahl der Coronainfizierten steigt in Sachsen-Anhalt weiter langsam an. Überwiegend neue Fälle gibt es in Magdeburg.

Magdeburg (dpa) l Zur Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt sind von Mittwoch auf Donnerstag vier weitere Fälle hinzugekommen. Landesweit wurden somit bislang 1733 Infektionen nachgewiesen, wie das Sozialministerium mitteilte. Drei von den neu hinzugekommenen Fällen wurden demnach in Magdeburg nachgewiesen. Bereits am Mittwoch kamen neue Fälle überwiegend aus der Landeshauptstadt. Wie am Vortag kam auch am Donnerstag noch ein Fall in Halle hinzu.



56 Menschen, bei denen das Sars-CoV-2-Virus festgestellt wurde, sind gestorben. Schätzungen zufolge sind bereits 1627 Menschen, die sich nachweislich infiziert hatten, wieder genesen. 263 Patientinnen und Patienten wurden im Krankenhaus behandelt.

