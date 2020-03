Ein Mitarbeiterin in einem Supermarkt putzt vor Ladenöffnung eine Plexiglasscheibe, einen sogenannten "Spuckschutz", an der Kasse. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen hat die Bundesregierung auch in Sachsen-Anhalt das öffentliche Leben weiter erheblich eingeschränkt. Das neuartige Coronavirus wird vor allem durch Tröpfcheninfektion übertragen. Foto: Robert Michael/dpa

Was ist in Sachsen-Anhalt momentan noch gestattet - und was untersagt, um das Coronavirus einzudämmen?

Magdeburg (md/dpa) l Seit Montagnacht (23. März) gelten in Sachsen-Anhalt zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus weitere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. So sollen die Menschen ihre Wohnungen nur noch "bei Vorliegen triftiger Gründe" verlassen, wie die Landesregierung mitteilte. Kontakte mit mehr als einer Person sollen außerhalb der Wohnung vermieden werden. Die Volksstimme hat in der Bildergalerie zusammengefasst, was im derzeitigen Ausnahmezustand untersagt - und was weiterhin erlaubt ist. Alle aktuellen Infos in unserem Coronablog. Sachsen-Anhalts Corona-Bestimmungen Magdeburg (md) l Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen: Im Kampf gegen die Corona-Krise gibt es auch in Sachsen-Anhalt drastische Maßnahmen. Was ist weiterhin erlaubt, was verboten? Das sind Sachsen-Anhalts Bekanntmachungen zum Coronavirus.



