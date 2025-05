Nur Frauen erkranken an Brustkrebs – ein gefährlicher Irrtum. Auch Männer kann es treffen. Bernd Jünemann weiß das aus eigener Erfahrung. Mit seiner Geschichte will er Augen öffnen.

Es ist ein Tag im Januar 2020. Welcher genau, daran kann sich Bernd Jünemann nicht mehr erinnern. Was sich aber tief einbrennt in sein Gedächtnis, ist das „komische Druckgefühl“ in der rechten Brust. Der damals 63-Jährige schiebt es auf die schwere Arbeit am Tag zuvor. „Ich habe im Flur Fliesen aus dem Boden gekloppt.“ Um voranzukommen, habe er zum Stemmhammer gegriffen. Mit dem Brustkorb übt er zusätzlich Druck aufs Werkzeug aus. „Vielleicht ist das der Grund, dachte ich bei mir.“