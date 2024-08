Auf einem Praxistag wollen Verwaltungs- und IT-Experten einen Ausweg aus der digitalen Sackgasse suchen. Vorbild könnte die Stadt Tangerhütte sein, in der es seit 2020 ein Digitales Rathaus gibt.

In der historischen Altstadt Tangermündes tummeln sich üblicherweise die Touristen. Nur ein unscheinbares Schild verweist darauf, dass in einem der malerischen alten Häuser Hochtechnologie entsteht. „Wir sind ausgesprochen klein für das, was wir machen“, sagt Hagen Woecht, der gemeinsam mit Chefentwickler Christian Giertler die 15-köpfige InnoCon Systems leitet. Einen internationalen Namen machte sich die Firma mit IT-Lösungen im Gesundheitsbereich.