Mitte der 1990er Jahre wurden in Magdeburg die Gebeine von 60 Toten gefunden. Trotz umfangreicher Untersuchungen gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten.

Ein Teil der Skelette, die 1994 in der Klausener Straße von Magdeburg-Sudenburg gefunden wurden.

Magdeburg - Am 22. März 1994 hebt ein Bagger auf dem Grundstück in der Klausener Straße 18 in Magdeburg-Sudenburg die Grube für einen Keller aus. Plötzlich sieht der Maschinist einen Kollegen mit den Armen fuchteln. Er glaubt die Worte: „Stopp! Stopp!“ von dessen Lippen abzulesen. Der Mann verlässt den Bagger und schaut auf die Stelle auf die der Mann mit der Schippe deutet. Er erkennt Knochen und Schädel. Das Tiefbauunternehmen informiert umgehend die Polizei. Der Beginn eines Falles, bei dem es bis heute mehr Fragen als Antworten gibt.