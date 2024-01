Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ab sofort bietet die AOK Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit „OnlineDoctor“, dem führenden Anbieter für Teledermatologie in Europa, Menschen mit Hauptproblemen einen neuen Service an. Hintergrund für den Online-Hautcheck ist, insbesondere Patienten im ländlichen Raum oder unterversorgten Regionen lange Wege zu und Anmelde- sowie Wartezeiten bei einem Dermatologen zu ersparen. In Deutschland liegt die durchschnittliche Wartezeit auf einen Hautarzttermin bei 35 Tagen.