Eine Reise planen, Tickets kaufen oder die Abfahrtszeit vom nächsten Zug checken: Alles das machen Fahrgäste auf der Webseite und in der App der Deutschen Bahn. Doch am Mittwoch war dies stundenlang nicht möglich – eine große IT-Störung legte erneut die Systeme lahm

Am Dienstag hatten Hacker mit einer DDoS-Attacke die Systeme der Deutschen Bahn angegriffen. Es kam zu stundenlangen Störungen.

Magdeburg/Halle (Saale). – Erneuter Ärger für Millionen Kunden der Deutschen Bahn: Am Mittwochmorgen legte eine stundenlange Panne die Verbindungssuche und den Abruf von Tickets lahm. Inzwischen ist die Störung behoben.

Hacker legen Server der Deutschen Bahn lahm

Laut der Deutschen Bahn war eine DDoS-Attacke auf die IT-Systeme am Dienstag für die Probleme verantwortlich. Trotz eingeleiteter Abwehrmaßnahmen sei es am Nachmittag vorübergehend zu Einschränkungen in den Auskunfts- und Buchungssystemen gekommen. Betroffen waren sowohl die App "DB-Navigator" als auch die Webseite bahn.de.

Bei einer DDoS-Attacke fluten die Angreifer die Server eines Systems mit einer extrem hohen Zahl von Anfragen. Dadurch erfolgt eine Überlastung des Systems, ähnlich wie bei einem Dauer-Stau auf einer Autobahn. Für Nutzer sind Webseiten oder Apps dann nur eingeschränkt oder gar nicht erreichbar.

Nachdem die Systeme am Abend wieder "weitgehend stabil" liefen, wie die Bahn mitteilte, gab es am Mittwochmorgen erneut Probleme.

Störung sorgte schon am Dienstag für Probleme bei der Bahn

Laut der Bahn hätten die eingeleiteten Maßnahmen der IT am Mittwoch gegriffen, um die Auswirkungen für Kunden so gering wie möglich zu halten.

Bereits am Dienstag hatte die Deutsche Bahn mit einer großen Störung zu kämpfen. Diese hatte rund 2 Stunden 15 Minuten gedauert, bevor die Systeme wieder stabil liefen. Die Störung am Mittwoch sorgte rund 3 Stunden und 30 Minuten für ein erneutes Chaos.