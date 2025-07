Michael Kleemann aus der Altmark geht als Deutschlands dienstältester Polizeipfarrer in den Ruhestand. Er hat 1997 auch das erste Kriseninterventionsteam im Land gegründet. Was er dabei erlebte.

Deutschlands dienstältester Polizeipfarrer geht in den Ruhestand

Stendal. - Wenn Michael Kleemann aus Osterburg durch die Flure des Polizeirevieres in Stendal läuft, klatscht ihn fast jeder der Beamten zur Begrüßung ab, als ob es ihr eigener Kollege wäre. Doch eigentlich ist er Geistlicher. Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises in Stendal, um genau zu sein. Der 66-Jährige ist nach seinen eigenen Aussagen auch Deutschlands dienstältester Polizeipfarrer. Er sagt: „Bei einem Konvent der deutschen Polizeipfarrer vor einigen Jahren hat sich das schon so herausgestellt.“