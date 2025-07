Am Samstag und Sonntag zeigen rund 30 Grill-Teams in der „Stadt aus Stahl“ im Landkreis Wittenberg ihr Können. Dabei sind auch die Vizeweltmeister aus Colbitz.

Die Besten am Rost messen ihre Kräfte

Deutsche Grillmeisterschaft in „Ferropolis“

Colbitz/Gräfenhainichen - Aus dem „Smoker“, einem Grill der mit Pellets betrieben wird, steigt dünner Rauch. Seit einer guten Stunde gart darin ein vier Kilo schweres Stück Fleisch – ein „Brisket“ (Rinderbrust). „Das braucht noch bis morgen“, sagt Tim Hoppe, auf dessen Hof sich die Mitglieder von „Go-Grillaz BarbieQ" beim Abschlusstraining für die Deutsche Grillmeisterschaft am kommenden Wochenende in „Ferropolis“ den letzten Schliff geben. „Bis zu 18 Stunden braucht man für solch einen ,Long Job’“, fügt er an.