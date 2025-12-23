weather wolkig
  3. Volksstimme-Interview: „Die Bundesregierung muss Tempo machen“: Das erwartet Ministerpräsident Haseloff von Bundeskanzler Merz

Deutschland wollte klimapolitischer Vorreiter sein. Hat sich das Land nun aber vergaloppiert? Sachsen-Anhalt ist in Folge überzogener grüner Politik in die Zone roter, gefährdeter Regionen gerutscht. Das Volksstimme-Interview mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).

Von Jens Schmidt und Michael Bock 23.12.2025, 12:38
Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bundeswirtschaftsminister inKatherina Reiche (beide CDU) während ihres Besuchs im Chemiepark Leuna im Sommer.
Magdeburg - Volksstimme: Der Chef des Bundesverbandes der Industrie sieht den Standort Deutschland im freien Fall. Hat er recht?