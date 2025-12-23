Volksstimme-Interview „Die Bundesregierung muss Tempo machen“: Das erwartet Ministerpräsident Haseloff von Bundeskanzler Merz

Deutschland wollte klimapolitischer Vorreiter sein. Hat sich das Land nun aber vergaloppiert? Sachsen-Anhalt ist in Folge überzogener grüner Politik in die Zone roter, gefährdeter Regionen gerutscht. Das Volksstimme-Interview mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).