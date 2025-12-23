Ausstellung rekonstruiert die Glasmalerei Die verlorenen Fenster des Magdeburger Domes
Eine Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Magdeburg erzählt von den wertvollen Glasmalereien für die Kathedrale. Es ist kaum noch etwas erhalten.
Aktualisiert: 23.12.2025, 14:28
Magdeburg - Wer in den kurzen Tageslichtstunden um Weihnachten den Magdeburger Dom betritt, findet ein lichtdurchflutetes Gotteshaus vor. Durch das Klarglas der Fenster, die hoch hinaus, fast bis in den Himmel zu ragen scheinen, dringen Sonnenstrahlen oder Wolkentrübnis.