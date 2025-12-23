Eine Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Magdeburg erzählt von den wertvollen Glasmalereien für die Kathedrale. Es ist kaum noch etwas erhalten.

Ein Ausschnitt des Glasfensters, das die Domgeschichte darstellt.

Magdeburg - Wer in den kurzen Tageslichtstunden um Weihnachten den Magdeburger Dom betritt, findet ein lichtdurchflutetes Gotteshaus vor. Durch das Klarglas der Fenster, die hoch hinaus, fast bis in den Himmel zu ragen scheinen, dringen Sonnenstrahlen oder Wolkentrübnis.