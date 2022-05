Die Magdeburger Stimme im Berliner Olympiastadion

Magdeburg/Berlin - Wenn Jens Kerner erst einmal von der Emotion gepackt wird, gerät der sonst so besonnene 56-Jährige schnell ins Schwärmen. „Sachsen-Anhalt ist eines der spannendsten Bundesländer im Moment, hier passiert so viel“, sagt er dann. Der Wahl-Magdeburger arbeitet in der Staatskanzlei und ist für das Landesmarketing tätig, unter anderem für die Dachkampagne „#moderndenken“. „Wir haben hier so viele tolle Persönlichkeiten und positive Geschichten, die erzählt werden müssen.“