Im Stadtpark in Halle wurde eine Leiche gefunden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet. Symbolbild: Martin Rieß

Eine Spaziergängerin hat einen toten Mann in der Dölauer Heide in Halle gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Halle (dpa) | Eine Spaziergängerin hat am Sonntagnachmittag im Stadtwald Dölauer Heide in Halle eine Leiche gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Lenzner der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Zur genauen Todesursache könnten noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung stünden noch aus.