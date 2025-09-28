Operationen, Depressionen, Jobverlust: Die Spätfolgen des Dopings prägen das Leben von Ex-Leichtathlet Jörg Höpfner. Der Bundestag will nun über Rentenleistungen entscheiden.

Vom Weitsprung zur Depression: Das lange Ringen des Bernburgers Jörg Höpfner

Jörg Höpfner bei einem Junioren-Dreiländerkampf zwischen CSSR, Ungarn und DDR in Prag.

Bernburg - Jörg Höpfner war in seiner Altersklasse zweimal DDR-Vizemeister im Weitsprung und im August 1987 Kader für die Junioren-EM im englischen Birmingham. Seinen größten internationalen Wettkampf bestritt der heute 57-Jährige 1986 bei den „Jugendwettkämpfen der Freundschaft“ in Neubrandenburg – der Junioren-WM des Ostblocks.