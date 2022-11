Urteil nach Horror-Unfall auf A14 bei Halle - das kommt auf den Fußballtrainer zu

Magdeburg/Halle - Die Staatsanwaltschaft Halle hatte den Strafbefehl gegen den Trainer am 22. September 2022 beim Amtsgericht Halle beantragt. Dem Beschuldigten wurde den Angaben zufolge fahrlässige Tötung in drei Fällen und fahrlässige Körperverletzung in 15 Fällen zur Last gelegt.