weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Kritik an Pflichtarbeit für Asylbewerber: Sven Schulze ist dafür

Debatte um Auflage für Flüchtlinge Sven Schulze verteidigt Pflichtarbeit für Asylbewerber

Sachsen-Anhalts Landkreise haben 2025 mehr als 1.000 Asylbewerber zu gemeinnützigen Arbeiten verpflichtet. Die Linke im Landtag kritisiert das als Diffamierung. Der CDU-Ministerpräsident verteidigt das Vorgehen.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 02.03.2026, 11:13
Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) verteidigt Pflichtarbeit für Asylbewerber. 
Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) verteidigt Pflichtarbeit für Asylbewerber.  Foto: dpa

Magdeburg - Nach Kritik aus der Opposition an der Verpflichtung von Asylbewerbern zu gemeinnützigen Arbeiten stärkt Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) Landkreisen, die das Instrument nutzen, ausdrücklich den Rücken: