Die Kontrollaktion von Zoll und Landespolizei am Freitag in Hermsdorf im DPD-Verteilzentrum. Foto: Tom Wunderlich

Deutschlandweit fanden am Freitag Razzien bei Paketzustellern statt. Auch bei Paketdiensten in Sachsen-Anhalt fanden Zoll-Kontrollen statt.

Maria Kurth ist seit 2018 Online-Redakteurin bei der Volksstimme. Nach ihrem Volontariat und Journalistik-Studium in Hannover mit Praktika bei Spiegel Online und SZ arbeitete sie als Journalistin und SEO-Texterin freiberuflich und reiste um die Welt. maria.kurth@volksstimme.de ›

Matthias Fricke arbeitet seit 1991 bei der Volksstimme als Polizeireporter. Er wohnt in Magdeburg. matthias.fricke@volksstimme.de ›

Magdeburg l 90 Beamte waren am Freitagmorgen bei Zoll-Kontrollen bei Paketzustellern in Sachsen-Anhalt im Einsatz, wie Zoll-Sprecherin Annica Wiebitz mitteilte. Bei den Razzien, die unter anderem in Hermsdorf, Sangerhausen, Dessau und Halle stattfanden, wurde die Einhaltung der Mindestlohns überprüft sowie gegen Schwarzarbeit ermittelt. Die Polizeobeamten überprüften 50 Fahrzeuge und 120 Personen.

Im DPD-Verteilzentrum Hermsdorf fielen den Beamten unter anderem fünf Ukrainer ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in die Hände. Gegen die Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts de sillegalen Aufenthalts eingeleitet. Außerdem wurden zwei Haftbefehle vollstreckt. Diese waren wegen nicht gezahlter Geldstrafen ausgestellt.

"Heute müssen einige vergeblich auf ihr Paket warten, denn so schnell wird es für die fünf Schwarzfahrer keinen Ersatz geben", sagte Weiblitz.