Ab Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad. Perfekte Bedingungen für alle, die Sonne und Wärme lieben. Doch schon in der Nacht zum Montag drohen erste Gewitter, begleitet von Starkregen und Sturmböen.

Sommerwochenende in Sicht! Hitze, Sonne – und dann Gewitter mit Starkregen

Wetter in Sachsen-Anhalt

Sommerliche Temperaturen erwartet der Wetterdienst an diesem Wochenende für Sachsen-Anhalt. Danach folgt Regen und Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). – Ein sommerliches Wochenende steht Sachsen-Anhalt bevor: mit steigenden Temperaturen, viel Sonnenschein und nahezu wolkenlosem Himmel.

Doch die Hitze bleibt nicht lange stabil, denn schon in der Nacht zum Montag kündigen sich erste Gewitter an, und zum Wochenbeginn wird es deutlich wechselhafter. Gewitter, Starkregen und stürmische Böen könnten dann für eine abrupte Unterbrechung des Sommerwetters sorgen.

Wetter am Freitag: milder Sommertag zum Ende der Arbeitswoche

Am Freitag bringt einen freundlichen Sommertag mit lockerer Quellbewölkung. Die Temperaturen erreichen 23 bis 25 Grad, im Harz 17 bis 22 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest bis Nord.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Unwetterzellen in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

In der Nacht zum Samstag klart der Himmel auf. Es bleibt niederschlagsfrei, bei Tiefstwerten von zwölf bis sieben Grad. Der Wind weht weiterhin schwach.

Wetter am Samstag: Sonniger Sommertag in Sachsen-Anhalt – Temperaturen steigen wieder an

Der Samstag präsentiert sich durchgehend wolkenlos. Die Luft erwärmt sich auf 27 bis 30 Grad, im Harz auf 23 bis 27 Grad. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen.

Lesen Sie auch: Sommeranfang in Sachsen-Anhalt: Wir klären die bekanntesten Hitze-Mythen

Auch die Nacht zum Sonntag bleibt wolkenlos und trocken. Die Temperaturen gehen auf 15 bis elf Grad zurück. Es bleibt schwachwindig.

Wetter am Sonntag: Hitzetag in Sachsen-Anhalt – bis zu 35 Grad, abends erste Gewittergefahr

Der Sonntag wird heiß: Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 31 bis 35 Grad, im Harz auf 26 bis 31 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest.

Auch interessant: Schwimmen in Magdeburg – Wohin bei schlechtem Wetter?

In der Nacht zum Montag ziehen von Westen her Wolken auf, örtlich können Schauer und Gewitter auftreten. Vereinzelt besteht die Gefahr von Starkregen und Sturmböen. Die Tiefstwerte liegen bei 19 bis 14 Grad. Der Wind bleibt schwach.

Wetter zum Montag: Wetterumschwung bringt Schauer, Gewitter und Abkühlung

Am Montag wird es wechselhaft. Bei wolkigem bis stark bewölktem Himmel ziehen wiederholt Schauer und Gewitter durch. Die Tageshöchstwerte erreichen 25 bis 28 Grad, im Harz 23 bis 25 Grad. Der Westwind frischt mäßig auf, in Schauernähe sind stürmische Böen möglich.

Auch interessant: Von Dessau bis Zeitz – Wie viel kostet eine Kugel Eis in Sachsen-Anhalt?

In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer und Gewitter allmählich nach, nachfolgend zeigt sich der Himmel wolkig. Es kühlt auf 14 bis zehn Grad ab. Der Wind weht mäßig bis stark böig aus Südwest.