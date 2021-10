Elefant spielt im Zoo mit Reifen und demoliert Autos

Halle - Tierischer Spaß mit Folgen: Ein Elefant hat in Halle nach Angaben der Polizei aus dem Zoo einen Reifen über eine Mauer geschleudert. Dadurch wurden zwei Autos beschädigt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Die beiden Fahrzeuge standen in einer Straße und waren am seitlichen Wirtschaftseingang des Zoos geparkt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Elefant auf seinem Außengehege im Zoo mit einem Reifen beschäftigt. Im Spiel schleuderte er den Reifen über die Mauer des Außengeheges. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor.