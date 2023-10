Nach langer Flaute sieht sich der Windradhersteller Enercon im Aufwind. Nach Unternehmensangaben wirkt sich das in den nächsten Jahren positiv auf den Standort Magdeburg aus. So viele Jobs sollen entstehen.

Neue Arbeitsplätze: Windradhersteller Enercon investiert in Standort Magdeburg

Das Enercon-Firmengebäude in Magdeburg- Rothensee.

Magdeburg - Enercon blickt zuversichtlich in die Zukunft. „Dank neuer politischer Rahmenbedingungen sind die Perspektiven für die Onshore-Windenergie in Deutschland überaus positiv“, sagte Unternehmenssprecher Felix Rehwald am Donnerstag der Volksstimme.