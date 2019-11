Ein 30-jähriger Mann wurde in Weißenfels von Polizisten angeschossen und dabei schwer verletzt. Nun ermitteln Magdeburger Beamte.

Weißenfels (dpa) l In Weißenfels (Burgenlandkreis) ist ein Mann von Polizisten angeschossen und schwer verletzt worden. Der 30-Jährige wurde in der Nacht zu Sonntag am Oberkörper getroffen, nachdem er selbst mit einer Waffe auf die Beamten gezielt haben soll, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann wurde festgenommen und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Angeschossene zuvor selbst den Notruf gewählt und sich über Lärmbelästigung beschwert. Als die Beamten eintrafen, soll der Anrufer selbst mindestens eine Flasche aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen und die Scheibe eines Streifenwagens beschädigt haben. Einige Minuten später soll der Mann auf der Straße erschienen sein und mit einer Waffe auf den Streifenwagen und die Beamten gezielt haben. Kurz darauf habe einer der Polizisten geschossen.

Weitere Angaben machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht. Bei Schüssen aus Polizeiwaffen greife die Regel, dass eine andere Behörde die Ermittlungen übernehme, sagte der Polizeisprecher weiter. Daher liege der Fall derzeit bei den Kollegen der Magdeburger Inspektion.