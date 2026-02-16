Herzdruckmassage statt Mathe? In Sachsen-Anhalt wird diskutiert, ob Erste-Hilfe-Kurse fest in den Lehrplan gehören. So realistisch ist die Einführung von Wiederbelebung als Pflichtfach.

Erste Hilfe als Pflichtfach? Wiederbelebung soll an Schulen gelehrt werden

Herzdruckmassage statt Mathe? In Sachsen-Anhalt wird diskutiert, ob Erste-Hilfe-Kurse fest in den Lehrplan gehören.

Magdeburg/Gommern - Mathe, Deutsch und Wiederbelebung? Im Saarland gibt es Wiederbelebungsunterricht schon seit mehreren Jahren als Pflichtfach an weiterführenden Schulen, auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz wollen einen Teil der Ersten Hilfe in diesem Jahr fest in den Lehrplänen verankern. Kommt das Schulfach jetzt auch in Sachsen-Anhalt?