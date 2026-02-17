weather schneeregen
  4. Magdeburger schreibt Spot-Buch: Wie der Ost-Fußball durch die Wendezeit kam

Der Magdeburger Jan Mohnhaupt schreibt in seinem Buch „Der geteilte Rasen“ über den deutschen Fußball in den Wendejahren 1989 bis 1992. Mittendrin der FCM.

Von Grit Warnat Aktualisiert: 17.02.2026, 10:50
November 1990 in Leipzig: DFV-Präsident Hans-Georg Moldenhauer (l.) schenkt DFB-Präsident Hermann Neuberger einen Trabant zur deutschen Fußballeinheit. Foto: Imago/Horstmüller/ Verlag Die Werkstatt

Magdeburg. - Dirk Heyne hatte den Niedergang des FCM auf dem Feld miterlebt. Der Klub war im tiefen Fall – vom Herbstmeister zum Amateurklub in nur anderthalb Jahren. Heyne wechselte damals zu Borussia Mönchengladbach. Wie viele andere Kicker aus dem Osten wechselte er zu jener Zeit.