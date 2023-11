Beim Online-Nachrichtendienst X sorgt eine Umfrage für Aufsehen. Sie sagt ein Rekordergebnis für die AfD in Sachsen-Anhalt voraus. Doch es bleiben Zweifel. Ist die Umfrage ein Fake?

Zweifelhafte Umfrage: AfD in Sachsen-Anhalt auf dem Weg zur absoluten Mehrheit?

Magdeburg - Das Ergebnis, das der X-Account „PrognosUmfragen“ am Mittwoch verbreitete, sieht auf den ersten Blick spektakulär aus. Auf 38 Prozent käme die AfD demnach in Sachsen-Anhalt, wenn jetzt Landtagswahl wäre. Die SPD müsste mit fünf Prozent gar um den Einzugs in Parlament fürchten.