Die Sonne kommt raus, es wird wärmer: Zeit zum Schwimmen. In einigen Freibädern in Sachsen-Anhalt kann man jetzt schon ins Wasser springen. Wann sie geöffnet haben und wie teuer der Eintritt ist.

Die ersten Freibäder in Sachsen-Anhalt haben bereits geöffnet. In den nächsten Wochen folgen weitere und öffnen pünktlich zu den Sommerferien die Wasserbecken und Rutschen für Badegäste.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Wer bei steigenden Temperaturen und Sonnenschein schwimmen gehen will, steht vielerorts noch vor verschlossenen Türen. Aber es gibt Ausnahmen - in einigen Freibädern kann der Sprung ins kühle Nass bereits genossen werden.

Quedlinburg startet früh in die Freibad-Saison

In Quedlinburg lädt ein beheiztes Sportbad seit dem 1. April zum Schwimmen ein. Das Becken im Klietz-Sportpark dient laut dem Geschäftsführer für Trainings und Wettkämpfe, kann aber auch von allen anderen Wasserratten genutzt werden. Badegäste können sich trotz teils kühler Außentemperaturen auf das auf 24 Grad erwärmte Wasser freuen. Die Türen im Quedlinburger Sportbad sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Kinder kommen ab 2,25 Euro und Erwachsene ab 3,75 Euro in den Klietz-Sportpark hinein.

In Halle haben Wasserratten die Qual der Wahl

Das Heidebad in Halle können Schwimmer im April samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr nutzen. Etwa bis Mitte Mai ist der Eintritt noch kostenfrei. Geöffnet hat das Bad von Mai bis August täglich von 9 bis 20 Uhr.

Die Preise bleiben auf dem Stand vom Vorjahr. Kinder zwischen 5 und 14 Jahren müssen 5 Euro, Schüler und Studierende 6 Euro sowie Erwachsene 7 Euro für den Besuch einplanen.

Die beiden städtischen Freibäder in Halle, die Saline und das Nordbad, öffnen in der zweiten Maihälfte. Zuerst öffnet das Saline-Bad am 16. Mai, das Nordbad folgt am 23. Mai. 2024 wurden in den beiden Freibädern 108.000 Besucher gezählt.

Die Preise sollen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls nicht erhöht werden.

In Saline und Nordbad zahlen Erwachsene 5 Euro und Kinder 3 Euro Eintritt.

Dessauer Waldbad erhöht die Preise

Das Dessauer Waldbad startete am 1. Mai in die Badesaison. Die Betreiber bieten in diesem Jahr ein zweites großes Tretboot für bis zu fünf Personen an.

Besucher müssen einen Euro mehr als im Vorjahr einplanen: Die Tageskarte kostet nun fünf Euro. Der Preis gilt für alle Gäste ab vier Jahren.

Im Freibad Meinsdorf beginnt die Saison am 17. Mai. Dann ist Montag von 13 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags 10 bis 20 Uhr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder 2 Euro.

Zwei Schwimmbecken im Freibad Großalsleben

Ab dem 15. Mai sind Besucher wieder im Freibad Großalsleben im Landkreis Börde täglich von 11 bis 19 Uhr willkommen. Hier warten zwei Schwimmbecken mit einer Wassertemperatur zwischen 20 und 24 Grad.

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren bekommen für 1,50 Euro eine Tageskarte. Erwachsene zahlen 3 Euro.

Im Mondsee Hohenmölsen kann schon gebadet werden

Der Mondsee bei Hohenmölsen empfängt bereits Badegäste zum Tauchen, Schnorcheln und mit einer 80-Meter-Wasserrutsche. Bei den drei Hauptstränden - Textil-, FKK- und Hundestrand - ist für jeden etwas dabei. Der Erholungspark Mondsee hat Montag bis Sonntag zwischen 9 Uhr und 20 Uhr geöffnet.

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zahlen 4 Euro für eine Tageskarte. Studierende, Schüler und Azubis müssen mit 2,50 Euro rechnen. Für Kinder kostet der Eintritt 2 Euro, für Hunde 1 Euro.

Im Zeitzer Sommerbad und im Freibad Theißen im Burgenlandkreis beginnt die Saison am 15. Mai. Für das Waldbad Kayna ist die Saisoneröffnung für Anfang Juni geplant.

Während die Tageskarte in Theißen und Kayna für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 2 Euro kostet, sind es im Zeitzer Sommerbad 6 Euro bzw. 4 Euro. Die Familientageskarte kostet dort 8 Euro für einen Erwachsenen und ein Kind, 12 Euro für zwei Erwachsene mit einem Kind. Jedes weitere Kind bezahlt jeweils 3 Euro.

Freibad-Preise in Magdeburg steigen deutlich

Die Saison in den drei kommunalen Freibädern (Erich-Rademacher-Bad, Freibad Süd, Carl-Miller-Bad) und zwei kommunalen Strandbädern (Naherholungszentrum Barleber See, Naherholungszentrum Neustädter See) in Magdeburg startet am 17. Mai. Im vergangenen Jahr nutzten 104.000 Menschen die Bäder der Landeshauptstadt.

Die Eintrittspreise in allen Freibädern und Strandbädern in Magdeburg steigen in der kommenden Saison.

Der Niegripper See bei Burg empfängt bereits seit dem 28. März wieder Gäste am Badestrand. Neben den Bereichen für Nichtschwimmer und Erfahrene können Hunde an einem Strandabschnitt ebenfalls ins Wasser hüpfen.

Der Strand ist frei zugänglich und kostenlos.

Der Jersleber See bei Wolmirstedt öffnet am 15. Mai für Badegäste. Dann darf täglich von 8 bis 21 Uhr gebadet werden. Die Preise haben sich im Vergleich zu letztem Jahr leicht erhöht: Erwachsene zahlen 3,50 Euro und Kinder können ab 2 Euro planschen gehen.

Das Kalibad Zielitz ist seit dem 26. April geöffnet. Gebadet werden kann hier dienstags bis freitags von 13 Uhr bis 19 Uhr und am Wochenende sowie in den Ferien von 10 Uhr bis 19 Uhr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro und für Kinder 3 Euro.

Nachdem das Freibad in Schönebeck jahrelang geschlossen war, soll es nun am 7. Juni wiedereröffnet werden. Badegäste können hier montags bis freitags zwischen 13 Uhr und 19 Uhr und am Wochenende zwischen 10 Uhr und 19 Uhr ins Wasser springen.

Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 4 Euro, für Kinder 3 Euro. Für Kleinkinder bis 3 Jahre kostet es 1 Euro.

Strandbad Arendsee glänzt mit Wasserspielpark

Das Strandbad Arendsee in der Altmark öffnet voraussichtlich am 18. Mai für Badegäste. Dort gibt es im Sommer dann auch wieder einen Wasserspielpark auf dem See. Geöffnet ist täglich von 10 bis 19 Uhr bzw. in den Sommerferien von 9 bis 20 Uhr.

Der Eintritt kostet für Kinder bis 13 Jahren 3 Euro, Jugendliche zahlen 3,50 Euro und Erwachsene 4,50 Euro.

Erlebnisbad "Saaleperle" in Bernburg bietet Beachvolleyball

Das Erlebnisbad "Saaleperle" in Bernburg öffnet ab dem 31. Mai täglich von 9 bis 20 Uhr seine Türen. Dann erstrahlt die Beachvolleyball-Anlage in neuem Glanz, wie es von der Bernburger Freizeit GmbH heißt. Auch 20 neue Strandliegen warten auf die ersten Besucher. Im Herbst werden die Rutschen für das nächste Jahr saniert.

Die Eintrittspreise bleiben hier unverändert bei 5,40 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder, Jugendliche und Studierende.

Wann die Freibad-Saison im Mansfelder Land beginnt

Die Freibäder in Augsdorf, Hettstedt und Gerbstedt öffnen Mitte Mai ihre Türen, während in Eisleben und Alterode der Badespaß erst Ende des Monats losgeht.

Ins Stadtbad Querfurt rutschen

Auf eine Riesenrutsche und einen Sprungturm können sich Badegäste ab Mai in Querfurt freuen. Das Stadtbad hat dann täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Erwachsene müssen für einen Besuch im Querfurter Stadtbad 3,50 Euro einplanen, Kinder 1,50 Euro. Wer nach 18 Uhr kommt, zahlt weniger Eintritt.

Seit dem 1. Mai sind auch die Strände am Geiseltalsee und Hasse Roßbach wieder geöffnet.

Der Eintritt zum Strandband am Hassesee kostet für Erwachsene 3,50 Euro, ab 17 Uhr dann 2 Euro, und für Kinder 2,50 Euro, ab 17 Uhr dann 1,50 Euro. Für einen Hund muss 2,50 Euro gezahlt werden, ab 17 Uhr nur 1,50 Euro. Die Strände in Stöbnitz und Frankleben am Geiseltalsee sind kostenfrei zugänglich.

Freyburger Freibad lockt mit malerischer Anlage

Das Freyburger Freibad zwischen Unstrut und Schweigenberge soll zwischen dem 15. und 18. Mai öffnen. Dies hängt von den aktuellen Witterungsverhältnissen ab.

Das Bad zählte im vergangenen Jahr rund 12.500 Badegäste. Die Eintrittspreise sollen stabil bleiben.

Freibäder auf Zuschuss der Kommunen angewiesen

Aufgrund der sozialverträglich gestalteten Eintrittspreise seien Freibäder in der Regel Betriebe, die einen Zuschuss benötigen, heißt es von den Stadtwerken Halle.

Die Eintrittsgelder decken die Kosten nicht. Wartungs- und Instandhaltung, aber auch zusätzliche Sicherheitsfirmen und der allgemeine Betrieb werde immer teurer, so die Magdeburger Stadtsprecherin: „Die kommunalen Freibäder sind immer ein Zuschussgeschäft und die Bewirtschaftungskosten können bei weitem nicht durch die Eintrittspreise ausgeglichen werden.“