  3. Trauriges Ende einer Suche: 76-Jähriger aus Darlingerode von der Polizei tot aufgefunden

Seit dem 25. Juli wurde ein 76-Jähriger aus Darlingerode vermisst. Leider wurde er von der Polizei knapp einen Monat später tot aufgefunden.

Von DUR Aktualisiert: 25.08.2025, 15:16
Seit dem 25. Juli wurde ein 76-Jähriger aus Darlingerode (Harz) vermisst.
Seit dem 25. Juli wurde ein 76-Jähriger aus Darlingerode (Harz) vermisst. Symbolfoto: dpa

Ilsenburg/Darlingerode. –  Ein 76-Jähriger aus Darlingerode wurde seit dem 25. Juli vermisst.

Wie die Polizei nun mitteilt, wurde die verschwundene Person tot aufgefunden. Die Suche wurde eingestellt.