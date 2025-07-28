Nach knapp einem Monat Trauriges Ende einer Suche: 76-Jähriger aus Darlingerode von der Polizei tot aufgefunden
Seit dem 25. Juli wurde ein 76-Jähriger aus Darlingerode vermisst. Leider wurde er von der Polizei knapp einen Monat später tot aufgefunden.
Aktualisiert: 25.08.2025, 15:16
Ilsenburg/Darlingerode. – Ein 76-Jähriger aus Darlingerode wurde seit dem 25. Juli vermisst.
Wie die Polizei nun mitteilt, wurde die verschwundene Person tot aufgefunden. Die Suche wurde eingestellt.